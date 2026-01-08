Solaro: gambe spezzate al bambinello del presepe, identificato un ventenne che si scusa

È un ventenne del posto il responsabile dell’atto di vandalismo ai danni del presepe allestito dai volontari nella piazzetta di vicolo Amizzoni a Solaro durante il periodo natalizio. Proprio nella serata della vigilia aveva spezzato le gambe alla statuetta del bambinello. Il caso è stato risolto dai carabinieri della stazione di Solaro che, dopo attente indagini, hanno individuato il ragazzo grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza messe a disposizione dal comune.

Solaro: gambe spezzate al bambinello del presepe, la dichiarazione dell’assessore

«Come amministrazione abbiamo seguito da subito la spiacevole vicenda, rammaricati dalla mancanza di rispetto nei confronti del presepe ed in particolare del Gesù Bambino, simbolo religioso di grande rilevanza, proprio nella notte di Natale fra l’altro – dice l’assessore alla Polizia Locale, Serena Nasta – Auspichiamo che la lezione sia servita e chi non rispetta le regole impari che ogni comportamento ha delle conseguenze. Ringraziamo i volontari per l’allestimento e per l’immediata riparazione della statuetta, permettendo così di ristabilire il presepe per tutto il restante periodo delle festività, reale dono per la comunità».

Solaro: gambe spezzate al bambinello del presepe, il ventenne ha contattato il Comune per scusarsi

L’episodio si era verificato lo scorso 24 dicembre, la denuncia sporta il giorno dopo da una rappresentante della Pro Loco. I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del giovane dalle immagini e l’hanno convocato in caserma per chiarire la sua posizione. Nelle ore successive il ragazzo ha contattato il Comune per scusarsi con la comunità per il suo gesto.