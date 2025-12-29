A Ceriano e Cogliate è sparito Gesù Bambino dai presepi, mentre a Solaro la statuetta è stata danneggiata, spezzata in due. È successo tutto durante le festività natalizie, proprio nel momento in cui lo spirito del periodo dovrebbe essere più presente e dovrebbe rendere tutti più buoni. A Solaro l’episodio più difficile da accettare: la statuetta del Bambinello del presepe nella piazzetta centrale del paese è stata privata delle gambe. Qualcuno riporta di un gruppo di ragazzotti che si sono riuniti nella piazzetta proprio la sera della vigilia, tra un brindisi e l’altro e qualche schiamazzo di troppo.

Ceriano e Cogliate: forse la stessa mano dietro i furti

A Ceriano e Cogliate invece Gesù Bambino è proprio sparito, finito chissà dove, a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Questo fa pensare possa trattarsi della stessa mano, anche se è difficile da verificare. Oltretutto la statuina asportata a Ceriano si trovava proprio di fronte alla chiesa parrocchiale, zona di passaggio e ritrovo soprattutto durante le feste. A dispetto di così tanti gesti irrispettosi, in compenso però reggono tante altre tradizioni, come quella dei bellissimi presepi nel Parco delle Groane, allestiti tra gli alberi e sulle piste, per allietare tutti i frequentatori della natura.