Solaro: butta dall’auto decine di gratta e vinci (tutti perdenti), multato e costretto a ripulire

Ha gettato dal finestrino dell’auto un plico di “gratta e vinci”, tutti giocati, tutti perdenti. Forse per la rabbia, forse perché non sapeva dove altro buttarli. Fatto sta che l’episodio è stato notato e in meno di tre ore gli agenti della Polizia Locale di Solaro sono riusciti a rintracciarlo e sanzionarlo.

Solaro, butta dall’auto decine di gratta e vinci: identificato anche grazie alle telecamere

Nel pomeriggio di martedì un uomo classe 1972 residente in paese aveva abbandonato numerosi tagliandi della lotteria istantanea sul ciglio della strada lungo via Della Repubblica, all’altezza dell’incrocio con via Per Limbiate. A seguito di una segnalazione, gli agenti si sono attivati per una verifica sul posto e attraverso le immagini della videosorveglianza delle nuove telecamere installate recentemente in zona e collegate alla rete municipale.

Solaro, butta dall’auto decine di gratta e vinci: due multe e la pulizia dell’area

Il sospetto è stato raggiunto in serata per le verifiche del caso e l’elevazione di due sanzioni, una di 50 euro per l’infrazione del codice della strada e una di 50 euro per l’infrazione del regolamento comunale in materia di abbandono dei rifiuti. Alla fine ha anche provveduto a ripulire l’area da tutti quei gratta e vinci che gli sono costati davvero parecchio.