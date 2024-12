Irruzione degli animalisti all’Esselunga di Solaro nella serata di martedì. I militanti di Centopercentoanimalisti, una volta entrati all’interno della struttura, hanno srotolato uno striscione in difesa degli orsi del trentino con scritto: «Trentino prodotti di sangue! W gli orsi».

Solaro: animalisti all’Esselunga in difesa degli orsi del Trentino, chiamati anche i carabinieri

I tanti clienti presenti a quell’ora hanno assistito alla scena e qualcuno ha anche condiviso la protesta, mentre il personale al lavoro ha allertato le forze dell’ordine. Prima del loro arrivo però i promotori dell’iniziativa sono riusciti ad allontanarsi.

Solaro: animalisti all’Esselunga in difesa degli orsi del Trentino, la posizione dell’associazione

La popolare catena di grande distribuzione è stata scelta perché propone una vasta gamma di prodotti del Trentino. La protesta è stata fatta proprio nei giorni in cui il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato il decreto di abbattimento di un orso, eseguito nella notte tra sabato e domenica.

«In barba ai ricorsi e alla generale opposizione – spiegano in una nota dall’associazione – L’orso identificato come M91 e munito di radiocollare, un animale che non aveva mai fatto del male ma che era stato falsamente accusato di aver inseguito un turista, è stato raggiunto dai killer mandati dalla provincia di Trento e alla fine il radiocollare è servito solo, come avevamo previsto, a farlo rintracciare e assassinare comodamente. Quest’anno è stata una strage di orsi in Trentino: le due ammazzate per decreto, quelli uccisi dai bracconieri, quello investito su strada… Per chi, come noi, ama gli animali, si pone ormai come obbligo il boicottaggio dell’economia della regione insanguinata, non comprandone più i prodotti e, soprattutto, evitandola come meta turistica».