Single Party a Cascina Frutteto, l’idea di Monza Reale: «Non fate i timidi»

Single a raccolta alla Cascina Frutteto, nel parco di Monza. L’idea è di Monza Reale, che propone la prima edizione del Single party: apericena con dj set per ballare e persino la lettura dei tarocchi per chi desidera dare una sbirciatina al futuro. Perché non si sa mai quando Cupido scoccherà la freccia, l’importante è non lasciarsi sfuggire l’occasione. E un’occasione è l’evento che si svolgerà venerdì 29 settembre, a partire dalle 19.30, nella cornice verde di Cascina Frutteto, in viale Cavriga 3.

Single Party a Cascina Frutteto, l’idea di Monza Reale: per le donne già aperta la lista d’attesa

«Una setata spensierata per divertirsi – assicura l’anima di Monza Reale, Raffaella Martinetti – per ballare nel parco e fare nuove amicizie». La prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail singleparty2023@gmail.com.

Per le signore è stata già aperta la lista d’attesa mentre sono ancora aperte le prenotazioni per gli uomini. Il costo della serata è di 30 euro comprensivo di piatto degustazione proposto dal ristorante della Cascina Frutteto, un primo piatto dello chef, il drink e il dj set per scatenarsi in pista.

Single Party a Cascina Frutteto, l’idea di Monza Reale: i follower chiedono già il bis

Un’idea, tra le tante proposte del gruppo nato per scovare e raccontare le curiosità di Monza e del territorio, che è subito piaciuta ai fan dei social di Monza Reale, che hanno già chiesto il bis dell’evento, con nuove date per poter conoscere single e creare nuove amicizie: «Non fate i timidi – è l’invito di Martinetti agli indecisi – buttatevi e buon divertimento».