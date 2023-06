Silvio Berlusconi sarebbe di nuovo in ospedale. Lo riferisce l’agenzia Ansa che cita “fonti qualificate”. Il presidente onorario del Monza, 86 anni, era stato dimesso a metà maggio dopo un ricovero di 45 giorni sempre al San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta in un quadro “di una condizione ematologica cronica”.