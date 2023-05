Sicurezza sulle strade: giovedì flash mob a Monza in corso Milano

Un flash mob per dire basta alle morti dei pedoni e ciclisti sulle strade di Monza. L’appuntamento, promosso da Fiab MonzainBici e Fridays for future è per giovedì 25 maggio, alle 18.30 in corso Milano, all’altezza del distributore Esso. Una strada scelta non a caso. Da tempo Fiab MonzainBici e moltissimi cittadini chiedono che proprio la via che porta verso il centro della città diventi una strada più sicura per i ciclisti, costretti a procedere rasenti alle tante auto parcheggiate lungo il marciapiede, nonostante i cartelli di divieto di sosta, sfiorati dal traffico intenso di auto, mezzi pubblici, camion e moto che ogni giorno percorre la via.

Sicurezza sulle strade: le motivazioni di Fiab MonzainBici

“Dateci spazio in città” è l’appello lanciato dagli organizzatori del flash mob, per chiedere “una città a misura di tutti”.

«Negli ultimi mesi in tutta Italia il numero di persone morte in strada è aumentato drammaticamente – conferma Massimo Benetti, di Fiab – Solo pochi giorni fa anche nella nostra città abbiamo assistito a una tragedia (era il 27 aprile, quando in via Buonarroti 189 un bambino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada davanti a casa, ndr). Una tragedia che ci ricorda che a Monza non ti puoi muovere in sicurezza, a meno che non si vada in giro in macchina».

Sicurezza sulle strade: i dati di Areu e il ricordo dell’incidente di via Buonarroti

A confermare l’emergenza sono anche i dati diffusi da Areu sugli incidenti stradali in Lombardia, dove nel 2023 sono già stati investiti 1500 pedoni e mille ciclisti.

Un incidente, quello di via Buonarroti, che ha risollevato di nuovo l’attenzione dell’opinione pubblica, e non solo degli habitué delle due ruote, sulla necessità di piste ciclabili sicure. Ecco perché è stato scelto proprio corso Milano per la manifestazione.

«È una strada molto ampia – spiegano i promotori del flash mob – per la quale da anni si chiede la costruzione di una pista ciclabile, ma che fino a oggi è utilizzata solo dalle auto anche per la sosta selvaggia. Monza non deve più essere la città delle macchine e per questo chiediamo all’amministrazione di dare spazio anche alle bici e ai pedoni».

Sicurezza sulle strade: il 27 maggio commemorazione in via Buonarroti alle 16.30

E a un mese esatto dalla morte del piccolo Chen, il 27 maggio, alcuni cittadini si ritroveranno in via Buonarroti, nella stessa ora dell’incidente, alle 16.30, per ricordare la giovane vittima e le altre vittime della strada.