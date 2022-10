Sicurezza sul lavoro: webinar con Ats Brianza e nuovo progetto

Uno webinar aperto a tutti, lavoratori, studenti, cittadini per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro. A proporlo per martedì 25 ottobre dalle 16 alle 17 è Ats Brianza in occasione della “Settimana europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro” che cade dal 24 al 30 ottobre.

Sicurezza sul lavoro: sensibilizzazione e momento formativo

“Cercheremo di spiegare come le storie di infortuni già accaduti e oggetto di indagine per lo studio delle cause possono essere, non solo un elemento di sensibilizzazione, ma anche un vero proprio momento formativo che abitua a prevedere le possibili conseguenze delle azioni o delle omissioni di cautele durante il lavoro – spiega il dottor Roberto Agnesi, Direttore UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS Brianza – In particolare saranno utilizzate le storie pubblicate da DORS (centro di Documentazione per la promozione della salute), le schede prodotte da ATS Brianza nel progetto Impariamo dagli errori e Infor.mo INAIL Regioni”.

Sicurezza sul lavoro: progetto “Impariamo dagli Errori”, portale a fini preventivi

In particolare verrà presentato il progetto “Impariamo dagli Errori”, promosso e coordinato dall’Ats Brianza sul tema degli infortuni sul lavoro. Un portale che riporta le dinamiche infortunistiche sul lavoro avvenute negli anni raccontate a fini preventivi. L’Agenzia di Tutela della Salute è l’ente che indaga le dinamiche degli infortuni gravi e mortali che avvengono al lavoro. Ats Brianza ha deciso per questo di mettere a disposizione di tutti (ditte e lavoratori) le conoscenze acquisite nelle indagini. In particolare, sono state predisposte brevi schede di facile lettura e corredate da fotografie dove vengono descritti casi reali con foto, dinamica conseguenze per il lavoratore coinvolto, cause dell’infortunio (“i determinanti” e le cosiddette “criticità organizzative”), indicazioni di prevenzione per evitare infortuni simili e link per chi vuole approfondire il tema. Per partecipare allo webinar occorre iscriversi.