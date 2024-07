Sicurezza pubblica: 97 persone controllate a Seveso da Polizia di Stato e Polizia locale

Controlli attorno alla stazione ferroviaria, notoriamente una “zona calda” della città e poi nelle piazze, Mazzini e Confalonieri, e nella frazione di Baruccana: Polizia di Stato e Polizia locale sono state impegnate martedì 22 luglio a Seveso in controlli straordinari disposti dal questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro, secondo quanto stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Servizio straordinario a Seveso: controllate 97 persone e tre esercizi commerciali

Impiegati complessivamente sette equipaggi, compresi quelli del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. Nel corso delle attività sono state identificate 97 persone tra le quale 25 straniere, 11 minori e 26 già note per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti. Controllati anche tre esercizi commerciali ed elevate tre sanzioni amministrative per manifesta ubriachezza e per violazione del regolamento urbano. Inoltre è stato emesso un ordine di allontanamento.