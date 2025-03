Le segreterie provinciali del Sap, il sindacato autonomo di Polizia, e del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, si sono incontrate venerdì 14 marzo, con la finalità di affrontare alcune tra le principali criticità che accomunano le Forze dell’ordine ed il corpo nazionale di vigili del fuoco in Brianza.

Sicurezza e soccorso: anche la mancanza di alloggi tra i problemi

Vigili del fuoco in via Alberto da Giussano a Meda

La discussione ha consentito di far emergere alla luce del sole la mancanza di alloggi per il personale, una problematica particolarmente sentita dai nuovi assegnati, che faticano a trovare soluzioni abitative adeguate sul territorio provinciale. Di pari passo, è stata evidenziata la carenza degli organici, che affligge sia la polizia di Stato, sia i vigili del fuoco. Un tema, questo, che sommato alla crescente domanda di sicurezza e soccorso, mette a dura gli operatori, costretti a far fronte a turni sempre più gravosi, per garantire un servizio adeguato ai cittadini. Un altro argomento di discussione è stato costituito dall’esigenza di un potenziamento dei presidi sul territorio provinciale. Per quanto riguarda la polizia di Stato, la provincia di Monza e della Brianza è priva di commissariati di riferimento, oltre alla questura, con la strategica area ovest che risulta scoperta. Non meglio vanno le cose per i vigili del fuoco, alle prese con una distribuzione dei distaccamenti insufficiente e non omogenea, che richiede un intervento nel breve, per assicurare tempi più rapidi nella risposta alle differenti necessità che si presentano.

Sicurezza e soccorso: il saluto del questore Barilaro

Al termine, le parti hanno ricevuto il saluto di Salvatore Barilaro, questore di Monza e della Brianza. Sap e Conapo si sono lasciati con l’impegno a portare avanti con determinazione le loro istanze nelle sedi istituzionali competenti, nella speranza che si arrivi a soluzioni che consentano un servizio sempre più efficiente per la popolazione.