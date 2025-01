Si ribalta sulla Statale 36 all’uscita di Briosco: automobilista ferita e traffico in tilt

Una automobilista di 23 anni è stata soccorsa lungo la Statale 36 Valassina dopo essersi ribaltata sulla carreggiata, all’altezza dell’uscita di Arosio-Briosco, in direzione nord. La ragazza, che ha evidentemente perso il controllo della vettura, è stata soccorsa in codice giallo (come riporta l’Agenzia emergenza urgenza regionale) da personale sanitario inviato dal 118 e trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente ha avuto luogo attorno alle 19.30 di domenica 26 gennaio.

L’auto ribaltata in Valassina

Briosco, si ribalta in Valassina: soccorsa una automobilista 23enne

Per consentire i soccorsi l’uscita dove ha avuto luogo il sinistro è stata temporaneamente chiusa in ingresso e in uscita dalla Polizia stradale di Monza, impegnata nei rilievi, con evidenti conseguenze per il traffico. Presenti anche i vigili del fuoco con una autopompa dalla caserma di Seregno per mettere in sicurezza l’auto.