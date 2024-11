Si aggira con l’auto vicino alla casa della ex nonostante il Codice Rosso: 48enne di Monza inseguito e arrestato

Si aggirava con l’auto nelle vicinanze della casa dell’ex alla quale, per effetto della attivazione di un Codice Rosso, non si sarebbe potuto avvicinare. Un 48enne monzese è stato intercettato nella serata di sabato 19 ottobre dai Carabinieri della Stazione di Biassono, a Sovico, e dopo un breve inseguimento l’uomo è stato bloccato e arrestato dai militari per aver violato il provvedimento di avvicinamento alla donna stabilito dal Tribunale, una 35enne residente in Brianza. Il riconoscimento della vettura con a bordo l’arrestato da parte di una pattuglia dell’Arma è stata del tutto casuale, durante un servizio di prevenzione dei reati e controllo del territorio.

Sovico, un 48enne arrestato dai carabinieri di Biassono: ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento

La vittima aveva presentato più denunce presso il Comando Carabinieri di Biassono dicendo che il 48enne, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, avrebbe ripetutamente messo in atto nei suoi confronti “comportamenti molesti e minacciosi“, in particolare frequenti appostamenti sotto casa, pedinamenti giornalieri, telefonate e messaggi minatori. Situazione che aveva portato all’attivazione della procedura del “Codice Rosso” con l’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dei luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

A bordo della vettura i carabinieri hanno rinvenuto un paio di guanti, una porzione di lama in acciaio da taglierino, priva del manico e una fune in tessuto di circa 170 cm, tutto sottoposto a sequestro. Durante rito direttissimo il Tribunale, in composizione monocratica. ha convalidato l’arresto.