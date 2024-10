Sgominata la banda che rubava trattori, colpi anche a Monza e in Brianza

La media è stata di tre furti al mese, 37 in un anno, e il bottino ingente, oltre un milione di euro. I carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Lodi hanno sgominato nei giorni scorsi una banda specializzata in furti di trattori e macchinari agricoli. L’indagine era stata avviata nella primavera 2023, quando si registrarono furti in diverse aziende agricole lombarde. Tra febbraio 2023 e lo scorso, secondo le indagini dell’Arma avrebbero colpito anche in provincia di Monza e Brianza oltre che nel Milanese e nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona. Quattro le persone finite in carcere, tre delle quali rintracciate nel milanese. La banda sarebbe stata composta da un gruppo di rumeni e da un italiano e un moldavo.

Sgominata la banda che rubava macchinari agricoli: bottino di oltre un milione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma il gruppo avrebbe individuato gli obiettivi da colpire dopo avere effettuato sopralluoghi preventivi per verificare l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, vigilanza privata o posti di controllo delle forze dell’ordine. Una volta rubati i macchinari venivano nascosti in casolari abbandonati e recuperati in un secondo momento per trasferirli all’estero. Resta da rintracciare il quarto componente della banda, che attualmente non si trova in Italia. Altre cinque persone sono indagate a piede libero per furto, ricettazione e favoreggiamento.