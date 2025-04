Seveso, trovato morto accanto al camion: malore fatale per un autotrasportatore

I carabinieri della Compagnia di Seregno, dopo una segnalazione al 112, l’hanno trovato morto accanto alla cabina del suo camion, con la caffettiera pronta. Probabilmente si stava apprestando a ripartire, all’alba di venerdì 18 aprile. Ma è stato colpito da un malore fatale. Non c’è stato niente da fare per un autotrasportatore 50enne. Un decesso per cause naturali dicono dall’Arma. Nessun segno di violenza sul cadavere né situazioni anomale sul luogo del ritrovamento, a Seveso, in via Socrate.

Seveso, un autotrasportatore 50enne morto accanto al suo camion

La vittima era arrivata in Brianza giovedì 17 aprile dalla Romania: dopo avere scaricato della merce in un’azienda di Seveso, spiegano ancora dall’Arma, in base alle ricostruzioni effettuate, avrebbe trascorso la notte sull’autoarticolato, probabilmente intenzionato a ripartire alle prime ore del mattino di venerdì ma è stato colpito dal malore fatale.