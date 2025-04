Seveso, Sampietrino d’Oro 2025 alla associazione anziani “La Torre”

Seveso: per la benemerenza civica Sampietrino d’Oro 2025 è stata scelta l’associazione anziani “La Torre“, la consegna avverrà domenica 4 maggio alla presidente Luisa Sartori durante i festeggiamenti del Calendimaggio. Il Sampietrino d’Oro è la più alta benemerenza della Città di Seveso, istituita nel 1986, “da attribuire ogni anno a personalità o Enti che si siano distinti per l’opera fattiva svolta nei campi culturale, artistico, scientifico o sportivo o per altri meriti e che abbiano contribuito ad onorare Seveso in Italia e nel mondo”.

Questa la motivazione della assegnazione all’associazione “La Torre”: “per l’impegno nella gestione del Centro Diurno anziani, nato nel 1998 per aiutare favorire la socializzazione degli anziani della Comunità, promuovendo attività sociali, culturali e ricreative, mirate al benessere della suddetta fascia d’età, dimostrando, inoltre, disponibilità a collaborazione con le altre associazioni di volontariato del territorio”.

Il centro anziani “La Torre” ha 328 iscritti, la soddisfazione della presidente Sartori

La notizia è stata comunicata dal sindaco Alessia Borroni ai rappresentanti del direttivo dell’associazione venerdì 18 aprile in municipio. “Una bellissima sorpresa, non ce la aspettavamo. Anche a nome del Direttivo ringrazio l’Amministrazione Comunale” ha detto Luisa Sartori, presidente della Torre dal 2021. “Abbiamo 328 iscritti e siamo attivi 365 giorni l’anno. Organizziamo corsi, c’è la scuola di ballo e

poi le vacanze al mare, in montagna e alle terme per i nostri anziani. Periodicamente ospitiamo professionisti della medicina per incontri di approfondimento. E poi le cene di beneficenza”.

“La Torre” succede nell’albo al Gruppo Alpini Seveso. Il primo Sampietrino fu assegnato nel 1986 al cardinal Carlo Confalonieri, decano del Sacro Collegio, cittadino benemerito di Seveso per il suo 70° anniversario di ordinazione sacerdotale avvenuta nel Santuario di San Pietro Martire.