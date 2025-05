Seveso, ripartiti i lavori per il sottopasso veicolare: “Ipotesi apertura a fine 2026”

FerrovieNord ha fatto il punto sui lavori in corso, a Seveso, per il potenziamento del nodo ferroviario e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. In particolare, dopo alcuni problemi relativi a sottoservizi, è ripresa l’attività per realizzare l’atteso sottopasso veicolare. L’ipotesi aggiornata è che l’opera sia terminata e aperta alla circolazione per la fine del prossimo anno.

Seveso, il punto sui lavori di raddoppio su Camnago e Meda

Riguardo ai raddoppi ferroviari, sulle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda prosegue la realizzazione delle opere per ospitare i nuovi binari e contestualmente sono in corso gli interventi finalizzati alla posa dei nuovi pali della trazione elettrica. Sempre parlando di raddoppio, sulla tratta Seveso-Meda, proseguono le opere propedeutiche al sottopassaggio alla linea Milano-Chiasso, infrastruttura gestita da RFI. In corso anche l’ampliamento del magazzino merci della stazione di Meda che ospiterà le apparecchiature di segnalamento (ACC-M) che gestiranno il traffico ferroviario da Seveso fino ad Asso.

Il potenziamento del deposito di Meda

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, precisa FerrovieNord: “prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso – Camnago Lentate e Seveso – Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni”.