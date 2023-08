Madre e figlio morsicati in casa da uno dei due pitbull di famiglia. È successo nel fine settimana a Seveso, la donna di 69 anni ha riportato una ferita grave all’orecchio, alla mano e a una gamba. Ferito con un morso a una mano anche il figlio di 43 anni.

Sul posto i soccorsi e i carabinieri. Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale, il cane è stato affidato al canile per essere valutato: in passato non avrebbe dato alcun problema.