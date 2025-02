Hanno tentato un furto che si occupa di lavorazioni metalliche in una azienda di Seveso, di notte, ma sono stati colti sul fatto dal titolare, che li ha visti in azione attraverso le immagini della videosorveglianza. Ha subito chiamato il 112 facendo intervenire i Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso che hanno colto i presunti autori sul fatto, due uomini di 47 e 40 anni, entrambi di nazionalità rumena, senza fissa dimora, già noti all’ufficio, arrestandoli in flagranza per tentato furto aggravato in concorso.

Seveso, tentato furto in una ditta: il titolare vede gli autori da remoto

Provvidenziale è stata dunque la telefonata alla Centrale Operativa della Compagnia di Seregno da parte del titolare che si è accorto dei due sconosciuti nel piazzale della ditta attraverso le immagini da remoto registrate dalle telecamere di videosorveglianza del proprio stabilimento: la pattuglia ha subito individuato nelle immediate vicinanze un’autovettura sospetta con a bordo i due quarantenni. Nel frattempo è giunto anche il titolare che ha accertato l’effrazione di una porta laterale del capannone da parte di due individui immortalati dalle telecamere, travisati con cappellino e scaldacollo e muniti entrambi di guanti e torcia elettrica.

Gli indumenti e il resto sono stati trovati dai Carabinieri nell’auto e, visionando le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, li hanno riconosciuti quali presunti autori del tentato furto: sono quindi stati stati dichiarati in stato di arresto.