Seveso: i consigli comunali non sono più salvati su Youtube, è polemica

La registrazione dei consigli comunali di Seveso scompare da Youtube e dunque dalla disponibilità dei cittadini. Con la nuova disposizione comunale, i video completi delle sedute in cui si discutono provvedimenti e idee per il futuro della città non saranno più caricati sulla popolare piattaforma di streaming mentre si potrà continuare a vederli in diretta ed i consiglieri comunali di qualsiasi forza potranno richiederne una copia completa.

Seveso: i consigli comunali non sono più salvati su Youtube, l’attacco di Gigi Malerba

La decisione ha provocato la reazione delle opposizioni; parla così Gigi Malerba del Partito Democratico: «Ci chiediamo da cosa si debbano nascondere. Nascondere e dimenticare è la scelta politica della destra al governo, una classe politica che non sa che farsene della trasparenza e si cela dietro gli scudi della normativa: se non c’è obbligo di legge non lo faccio. Evviva, poi ci meravigliamo delle crescenti percentuali di chi non va a votare. Un’impostazione ombrosa tant’è che sempre in appendice alle linee guida sulla privacy si stabilisce che non rimarranno più pubblicati i verbali delle commissioni o che ogni assessore potrà attingere agli atti del protocollo solo quelli attinenti alla propria delega. Questo è il clima di trasparenza, partecipazione e fiducia (anche nella giunta) targato Borroni sindaco di Seveso. Che cosa avviene nei comuni più virtuosi sotto il profilo della trasparenza? Semplicemente s’informa la cittadinanza con un linguaggio chiaro e ricco di contenuti oggettivi e non di sola propaganda. Nei comuni più virtuosi i progetti per i lavori pubblici sono pubblicati prima di essere realizzati, puntualmente illustrati e spiegati. Il bilancio viene depositato con tanto di chiara spiegazione e motivazione disponibile a tutti i cittadini sul portale web, così come accade per le grandi opere. Niente di niente. Sono tanto bravi che si nascondono».

Seveso: i consigli comunali non sono più salvati su Youtube, la replica del sindaco Borroni

I primi effetti del provvedimento già si notano, le ultime sedute non sono più disponibili online. «Questa decisione è tecnica», spiega la sindaca Alessia Borroni, «ne hanno discusso il segretario generale ed i legali esperti della privacy. Nel momento in cui segretario generale mi pone una problematica nel lasciare pubblicata l’intera seduta del consiglio comunale mi attengo alle disposizioni. Al di là del fatto che in altri comuni lo facciano, per i nostri tecnici questa è la soluzione migliore per tutelarci e noi ci atteniamo. Ricordo che la registrazione, così come i verbali, sono comunque a disposizione dei consiglieri comunali qualora volessero consultarli».