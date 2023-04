Seveso, evade dagli arresti domiciliari per fare colazione al bar con la compagna

Evaso dai domiciliari, è andato a fare colazione al bar con la compagna, a Seveso, ed è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Seregno. Si tratta di un 41enne che stava scontando un anno e due mesi per un furto di videogiochi per 300 euro commesso nel 2012 al centro commerciale Auchan di Monza. Già noto alle forze dell’ordine, anche per mancato rispetto delle misure anti-contagio, durante un controllo dell’Arma non è stato trovato nella sua abitazione. Durante una perlustrazione nella zona, i militari l’hanno intercettato a bordo di un’auto con alla guida la compagna.

Da accertamenti sarebbe emerso che la coppia era di ritorno da un bar dove avrebbe fatto colazione e comprato un cornetto e delle sigarette: l’uomo è stato arrestato per il reato di evasione e, informata l’autorità giudiziaria, è stato ricollocato in detenzione domiciliare in attesa del processo per direttissima.