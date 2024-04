Seveso e Meda: controlli polizia contro la guida pericolosa, ora agenti nei parchi

Importante controllo di polizia locale per la prevenzione e repressione della guida pericolosa sui territori di Meda e Seveso. La convenzione tra i comandi di Polizia locale dei due Comuni ha portato a nuovi interventi sulla strada contro gli automobilisti indisciplinati. Nella giornata di giovedì 11 aprile, l’unione dei due comandi ha consentito il dispiego di tre pattuglie con sei agenti impegnati in un servizio di controllo mirato nelle vie a più alta densità di traffico, ovvero quelle arterie (rettilinei in particolare) che congiungono diversi territori comunali e che quotidianamente sono percorsi da un elevato numero di veicoli e anche mezzi pesanti.

Controlli polizia locale Meda e Seveso

Seveso e Meda: il monitoraggio si sposta nei parchi cittadini

Il comandante della Polizia locale di Meda, Claudio Delpero, fa sapere che le infrazioni più attenzionate dagli agenti in servizio sono stati gli eccessi di velocità, le mancate coperture assicurative e i requisiti per guidare. Alla fine senza contravvenzioni degne di nota.

Il monitoraggio del territorio proseguirà e si sposterà nei parchi cittadini sempre con la finalità di garantire sicurezza urbana.