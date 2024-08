Seregno: primo passo verso la riqualificazione dell’ex Parà, dismessa da trent’anni

Via al procedimento che porterà al recupero dell’area ex Parà tra le vie Montello e Monte Santo a Seregno. La società immobiliare proprietaria ha avanzato una proposta per un Piano Integrato di Intervento che prevede due spazi commerciali e alcuni ambiti per servizi terziari e la giunta seregnese ha avviato il percorso amministrativo che porterà al recupero di un’area, di superficie totale di 3.522 metri quadri, che da quasi trent’anni attende una riqualificazione.

Seregno: primo passo verso la riquaficazione dell’ex Parà, cosa prevede il piano

Seregno ex Parà tra le vie Montello e Monte Santo“Come prevede la normativa, la proposta sarà sottoposta alla procedura di variante di Pgt, procedura che è stata formalmente avviata (quanti intendano presentare osservazioni, possono farlo entro il 20 settembre)”, fa sapere il Comune in una nota,

Il piano prevede il recupero urbanistico attraverso la demolizione di una parte degli stabilimenti abbandonati, la ristrutturazione di una parte dell’edificato e la realizzazione di un corpo di nuova costruzion con l’insediamento di due attività commerciali (medie strutture di vendita) e uno spazio da adibire al settore terziario.

Seregno: primo passo verso la riquaficazione dell’ex Parà, in arrivo anche parcheggi e un marciapiede

Alla costruzione del nuovo edificio sarà affiancata, a cura dei proprietari dell’area, la realizzazione di parcheggi a uso pubblico e la realizzazione di un marciapiede su un tratto della via Alfieri.