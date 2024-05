Seregno, uomo minaccia il suicidio: i carabinieri intervengono e lo fanno desistere

Pomeriggio di paura martedì 28 maggio in via Circonvallazione a Seregno, dove un uomo a lungo ha minacciato di buttarsi nel vuoto, lanciandosi dalle impalcature che cingono l’edificio al civico 84. L’allarme è scattato all’incirca alle 14.30 ed ha convogliato sul posto i soccorsi, in primis i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Carabinieri: contrasti con la ditta di appartenenza la causa del gesto

Secondo quello che è stato possibile ricostruire, l’operaio edile, un marocchino di 36 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, ha paventato di togliersi la vita, lamentando presunte problematiche di natura economica nel rapporto con la ditta di cui è dipendente. Decisivo nel farlo desistere è stato l’intervento dei carabinieri, che lo hanno calmato ed hanno così evitato il peggio. Quando la situazione è tornata alla normalità, non è stato necessario trasportare l’uomo in ospedale.