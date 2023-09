Seregno, ufficializzati i nuovi amministratori delle società controllate da Aeb

Dopo la nomina del Cda di Aeb, è arrivata venerdì 15 settembre la comunicazione dei nuovi amministratori delle sue società controllate. Gelsia sarà presieduta da Mauro Ballabio, con Roberto Azzola e Gabriela Vittorio come consiglieri, mentre Luigi Pelletti ha assunto la guida di Gelsia Ambiente, nel cui consiglio siederanno Celestino Oltolini, Giulia Isola, Claudia Mensi e Marcello Milani. A Sandro Trabattoni, invece, è stata affidata la presidenza di RetiPiù, con Francesco Gelsi e Daniela Martinazzi consiglieri. Infine, Paolo Alessandro Bonizzi è stato confermato massimo dirigente di A2A Illuminazione Pubblica e conterà sui consiglieri Cinzia Borasio e Filippo Torcetta.

«Con la nomina dei nuovi Cda -ha commentato Massimiliano Riva, neo presidente della holding Aeb-, si completa il rinnovo della governance di Aeb. Ringrazio i soci per la fiducia accordatami. Ci muoveremo in continuità con il lavoro svolto in questi anni complessi, in cui Aeb si è rafforzata, diventando un player nazionale grazie alla partnership con A2A. Ora ci attendono sfide importanti per generare ancora più valore per la Brianza, partendo dai progetti per le energie rinnovabili e dai piani per offrire servizi sempre più efficienti ai nostri clienti. Di certo resterà centrale quello che è il nostro Dna: mettere al centro le esigenze dei cittadini».