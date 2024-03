Seregno, torna per il secondo anno all’istituto Levi la proposta del “Laboratorio Buropratico”

Torna il “Laboratorio Buropratico”. La Provincia di Monza e della Brianza, con la collaborazione dell’istituto Levi di Seregno, dell’ordine degli ingegneri di Monza e della Brianza e della consulta regionale degli ordini degli ingegneri della Lombardia, ha definito la programmazione della seconda edizione del percorso. In modo particolare, il tavolo di lavoro ha visto confrontarsi Fabrizio Batacchi, direttore del settore potenziamento dei progetti Pnrr della Provincia di Monza e della Brianza, Antonio Di Girolamo, funzionario, ed i docenti delle discipline professionalizzanti dell’indirizzo di costruzione, ambiente e territorio.

“Laboratorio Buropratico”: Pnrr e pubblica amministrazione tra le materie

Le materie affrontate saranno il Pnrr ed il suo stato di fatto, che verranno descritti sinteticamente, e la pubblica amministrazione, vista come fattore determinante per l’attuazione degli interventi. Successivamente, ci si concentrerà sui temi di ambiente ed energia, che forniranno agli studenti la possibilità di sperimentare una parte pratica inerente la rilevazione dei consumi energetici di un edificio.

“Laboratorio Buropratico”: si parlerà anche di project management

Il laboratorio proseguirà quindi con un approfondimento sull’infrastruttura stradale, che coinvolgerà i ragazzi delle classi quinte. Infine, sarà trattato l’argomento del project management, indicato quale modello indispensabile per la gestione dei progetti in qualsiasi organizzazione e contesto, soffermandosi sull’importanza delle soft skill come fattore determinate per il successo operativo.