Seregno, torna il corteo dei Magi: prevista anche una tappa alla Casa della Carità

«Vi annuncio una gioia grande, che è di tutto il popolo: è nato il Salvatore…». Come è tradizione dall’ormai lontano 1971, l’impegno dell’oratorio San Rocco di Seregno consentirà anche nel 2025 alla popolazione di rivivere lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, la magia del corteo dei Magi, sacra rappresentazione che ripercorrerà, con un ampio programma sul territorio, le varie tappe della nascita di Gesù. Un’edizione, la cinquantaquattresima, che ha già acceso i motori subito prima di Natale, quando i locali della sede di via Cavour hanno ospitato le prove dei costumi da parte dei figuranti, che scorteranno Gaspare, Baldassarre e Melchiorre nel loro itinerario. Subito dopo capodanno, è quindi previsto un momento fondamentale, come la prova generale nella basilica San Giuseppe, calendarizzata venerdì 3 gennaio, alle 20.30. Nell’ottica di concretizzare il messaggio principale dell’anno giubilare che ci apprestiamo ad attraversare, l’invito ad essere pellegrini di speranza, lo staff organizzativo ha deciso un significativo cambiamento del tragitto che i magi ed i loro accompagnatori saranno chiamati a coprire il giorno dell’Epifania.

Corteo dei Magi: il programma della sacra rappresentazione

La sede della Casa della Carità, in via Alfieri a Seregno

Il corteo, allietato dal suono degli strumenti della filarmonica a fiati Città di Seregno, partirà infatti con circa un’ora di anticipo dall’oratorio San Rocco, ovvero alle 8.15, ed alle 9 sarà accolto, con ingresso in questo caso dalla via Sicilia, nella sede della Casa della Carità, l’ambiente caritativo che la volontà della comunità pastorale San Giovanni Paolo II, e del prevosto monsignor Bruno Molinari in particolare, ha permesso di concretizzare e che per tante persone, loro malgrado costrette a confrontarsi con una fase di difficoltà più o meno lunga nella vita, costituisce un sinonimo di speranza in un aiuto ed in un futuro migliore. Subito dopo, la marcia riprenderà per raggiungere la basilica San Giuseppe, dove alle 10.15 monsignor Virginio Pontiggia presiederà una santa Messa solenne, nel mezzo secolo della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 7 giugno 1975. Seregnese, classe 1951, Pontiggia vanta una lunga esperienza come insegnante e rettore nei seminari e, tra il 1990 ed il 1996, è stato accanto come segretario al cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, tra l’altro in una fase storica molto delicata per la metropoli meneghina, come quella di Tangentopoli, che chiamò l’intera comunità ad una profonda riflessione.

Corteo dei Magi: in programma un incontro con gli ospiti delle Rsa locali

Il tradizionale omaggio al presepe vivente a Santa Valeria

Al termine, i magi faranno rotta verso Santa Valeria, dove alle 11.45 omaggeranno il presepe vivente sul piazzale antistante il santuario, prima delle visite agli ospiti della fondazione Don Gnocchi di via Piave e del Piccolo Cottolengo don Orione di via Verdi, anche queste interpretate come un veicolo di speranza a beneficio di coloro che soffrono. Il rientro all’oratorio San Rocco è contemplato alle 13.30. A fronte di condizioni meteorologiche avverse, con pioggia o neve, gli organizzatori limiteranno lo svolgimento della rappresentazione alla basilica San Giuseppe.