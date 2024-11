Seregno, tonnellate di rifiuti illeciti di ogni tipo e abusivismo edilizio: tre denunce e sequestri

Tre denunce per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e abusivismo edilizio. È il bilancio dell’operazione della Guardia di finanza di Monza in collaborazione con la polizia locale di Seregno che ha portato al sequestro di altre due vaste aree private adibite a stoccaggio incontrollato di rifiuti di ogni tipo.

Seregno, tonnellate di rifiuti illeciti di ogni tipo e abusivismo edilizio: cosa è stato trovato nelle due aree sequestrate

Due siti, di oltre 2.200 metri quadrati, individuati grazie a preventiva mappatura del territorio attuata dalle Fiamme Gialle e infine perquisiti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza e dagli agenti di Seregno anche con l’utilizzo di droni in dotazione: tra i rifiuti risultati illecitamente depositati in cumuli di macerie sequestrate complessivamente oltre 5mila tonnellate di rifiuti misti speciali, pericolosi e non, materiale ferroso proveniente da lavori edili, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da impianti dismessi, centinaia di manufatti in cemento, una costruzione in legno; e poi triturato di marmo stipato in “big bag”, scarti di vetro, veicoli tra cui un muletto, un’auto, due moto e biciclette dismesse, un compressore industriale e un generatore a gasolio fuori uso, 600 metri cubi di rifiuti edili (sacchi contenenti roccia e materiale isolante), mobilio, fusti contenenti solventi e vernici, parti di auto (batterie, pneumatici, elementi di carrozzeria), componenti di impianti termotecnici (scaldabagni, caldaie, sanitari, termosifoni, condizionatori, piani cottura a induzione elettrica), estintori e bombole a GPL, nonché innumerevoli sacchi di rifiuti domestici indifferenziati.

Seregno, tonnellate di rifiuti illeciti di ogni tipo e abusivismo edilizio: una denuncia anche per occupazione illegittima di terreno pubblico

Uno dei tre coinvolti è stato denunciato anche per illegittima occupazione di terreno pubblico, avendo, nel tempo, illecitamente ampliato i confini della propria proprietà in un’area di pertinenza del comune di Seregno.