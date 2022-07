Seregno: sui pullman “Aggratibus”, iniziativa per gli Under 14

L’iscrizione al servizio di trasporto per gli alunni che frequentano le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e medie degli istituti comprensivi statali di Seregno – Stoppani, Moro e Rodari – potrà essere effettuata online sino 10 agosto esclusivamente sul portale “ECivis” del comune di Seregno attraverso le credenziali Spid o Cie.

Seregno: sui pulman “Aggratibus”, iniziativa sperimentale confermata

Le iscrizioni verranno accettate compatibilmente con i posti disponibili e con l’organizzazione del servizio e potranno subire modifiche in esito all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto. Dell’accoglimento della richiesta d’iscrizione al servizio e delle modalità di ritiro dell’abbonamento annuale sarà data comunicazione tramite portale ECivisWEB.

Tutto ciò per attuare la delibera di giunta, con la quale è stata confermata l’iniziativa sperimentale “Aggratibus 0-14”: gli studenti under 14, tutti i nati dopo il 1 settembre 2008, residenti in Seregno, potranno usufruire dell’abbonamento annuale al prezzo simbolico di 10 euro. Per gli studenti non residente o over 14 è prevista la tariffa agevolata pari a 144 euro per l’abbonamento annuale.

Per il progetto Aggratibus, il comune di Seregno ha stanziato risorse per 44 mila euro.

Seregno: sui pulman “Aggratibus”, le cifre

Si tratta di un’iniziativa concreta per incentivare la mobilità collettiva e sostenere le famiglie. Agli studenti residenti in città che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie viene messo a disposizione un abbonamento per il trasporto urbano, utilizzato per tutte le corse Stie, comprese quelle scolastiche, alla cifra simbolica di 10 euro, e a tariffa agevolata di 144 euro per i non residenti e per gli studenti delle scuole superiori.

Seregno: sui pulman “Aggratibus”, +10% degli utenti nel 2021-22

Nell’anno scolastico 2021-2022 hanno usufruito dell’iniziativa 288 ragazzi che hanno frequentato le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado dei tre istituti comprensivi “Moro”, “Stoppani”, “Rodari”. Di fatto gli utenti sono incrementati del 10% rispetto agli utenti dell’anno scolastico 2019-2020 (288 utenti contro i 262). L’incremento rispetto all’anno pandemico 2020/2021 è stato del 154 per cento. Per ogni ulteriore informazione: 0362 263282504, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14, oppure staff.territorio@seregno.info.