Grave incidente stradale giovedì 27 marzo, poco prima delle 10, in via Macallè a Seregno. Qui sono entrate in collisione una Toyota Yaris, condotta da una donna classe 1940, residente a Meda, ed un motociclo, in sella al quale viaggiava un uomo classe 1964, abitante a Muggiò.

Polizia locale: la ricostruzione del sinistro

La fiancata danneggiata della Toyota Yaris

Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia locale, l’automobile si muoveva in direzione Lissone, quando, all’altezza della via Pontiggia, ha iniziato una manovra di svolta a sinistra, non avvedendosi dell’arrivo in senso contrario del mezzo a due ruote. L’impatto è stato a quel punto inevitabile e le conseguenze più serie le ha avute il centauro muggiorese, comunque rimasto cosciente, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza da un’ambulanza di Seregno soccorso. La donna invece è stata trasferita in codice verde all’ospedale Pio XI di Desio da un’altra ambulanza, della Croce Verde lissonese.