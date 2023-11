Seregno, RetiPiù fa il punto, dopo i problemi provocati dal maltempo

Dopo il blackout elettrico generalizzato, che nelle prime ore del giorno di martedì 31 ottobre ha interessato l’intero territorio di Seregno, in conseguenza delle forti precipitazioni che erano in corso, RetiPiù, società del gruppo Aeb, ha fatto il punto della situazione con un comunicato stampa.

RetiPiù: i problemi riscontrati sul campo dagli operatori

«Le squadre di pronto intervento -recita il documento- hanno lavorato ininterrottamente, per riattivare l’erogazione della corrente elettrica nella città di Seregno. Le avverse condizioni meteo nella notte del 31 ottobre hanno infatti causato l’allagamento di una cabina di trasformazione interrata ed un sovraccarico alla stazione primaria Alta Tensione/Media Tensione. I tecnici di RetiPiù, prontamente intervenuti, hanno subito iniziato ad operare, per ripristinare la fornitura di energia elettrica, individuando ed isolando il guasto alla stazione primaria AT/MT che aveva provocato un blackout generalizzato, ristabilendo nel giro di cinquanta minuti la normale funzionalità della cabina primaria».

RetiPiù: in via Pacini gli inconvenienti più gravi

Problemi più consistenti però non sono mancati: «Purtroppo, l’allagamento della cabina di via Pacini, situata nei pressi dell’istituto comprensivo Rodari, ha messo fuori uso tutte le apparecchiature, provocando un blackout nella zona, che ha interessato circa centocinquanta utenze. Per permettere le necessarie attività di sostituzione delle apparecchiature danneggiate e garantire nel contempo la continuità delle forniture di energia, è stato messo in servizio un gruppo elettrogeno. Il ripristino definitivo della cabina allagata si dovrebbe completare nella giornata di venerdì 3 novembre. RetiPiù si scusa con i cittadini per i disagi subiti».