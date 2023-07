Seregno, razziati diciassette box in un condominio in pieno centro

Diciassette box razziati, sul totale di una quarantina presenti al secondo piano interrato: è il bilancio del blitz che, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 luglio, ignoti hanno compiuto nel comparto sotterraneo di un palazzo all’angolo tra le vie Mariani e Medici, nel pieno centro di Seregno, che al piano terreno accoglie tra l’altro la sede del locale ufficio postale. I malviventi, da quel che è ipotizzabile, hanno approfittato del buio notturno per accedere probabilmente dallo scivolo che dà sulla via Mariani, scavalcando il cancello che lo chiude, e da lì hanno raggiunto il secondo piano, dove hanno agito con meticolosità, praticando un foro accanto alle maniglie delle basculanti delle unità prese di mira, sollevate le quali si sono poi impadroniti di quel che era possibile portare via dall’interno.

Razzia: la scoperta nella mattina di sabato

Una delle saracinesche danneggiate, con il foro accanto alla maniglia

L’accaduto è stato scoperto dai residenti nell’edificio nella mattinata di sabato 15 luglio. Dopo la prima reazione di sconcerto, le vittime dei furti hanno allertato l’amministratore condominiale, affidandogli il compito di una segnalazione ai carabinieri.