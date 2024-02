Seregno, polizia locale e carabinieri a supporto di due anziani in stato confusionale

Una sinergia tra la polizia locale di Seregno da una parte, i carabinieri di Lissone e Nova Milanese dall’altra ha consentito venerdì 9 febbraio di rispondere alle esigenze di aiuto di due persone anziane, residenti a Nova Milanese. L’intervento è scaturito dalla segnalazione dei gestori di un bar di via Cavour a Seregno, che nel pomeriggio hanno avvertito il comando della polizia locale della presenza di una donna, che vagava in stato confusionale. Una pattuglia ha intercettato quindi l’interessata e l’ha portata negli uffici di via Umberto I, con la finalità di tranquillizzarla. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire che la donna, classe 1936, era giunta in città con il fratello, classe 1938, con lei coabitante. I due si erano poi persi di vista dopo una commissione. L’uomo, senza telefono cellulare, era irrintracciabile.

Intervento: l’uomo è stato ritrovato a Lissone

Tramite indagini incrociate, il personale della polizia locale risaliva alla targa ed al modello dell’automobile dei due anziani, ma le ricerche, condotte con quattro pattuglie, risultavano vane. In parallelo, per capire se il fratello fosse rientrato a casa, è stato quindi chiesto il supporto dei carabinieri di Nova Milanese, che a loro volta venivano contattati dai colleghi di Lissone, alla sede dei quali l’uomo, a piedi e spaesato, si era nel frattempo rivolto. Alla fine, i due ultraottantenni sono stati affidati ad una parente, allertata dalla polizia locale di Seregno.