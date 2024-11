Seregno, polizia locale al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente mortale in via Galilei

Il corpo della polizia locale di Seregno è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica che ha provocato l’incidente stradale che, lunedì 4 novembre, alle 11.30 circa, in via Galilei, arteria semicentrale, che sopporta giornalmente un intenso volume di traffico, è costato la vita ad una donna di 63 anni, residente in città.

Seregno incidente mortale in via Galilei ciclista investita

Incidente: illeso il conducente sessantenne dell’autocarro

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava in sella alla sua bicicletta in direzione sud, verso il quartiere del Lazzaretto, quando, per cause ancora al vaglio, è entrata in collisione con un mezzo per la movimentazione della terra di una ditta locale, condotto da un uomo di 60 anni, illeso. L’urto è stato immediatamente fatale alla sessantatreenne, che è stata arrotata ed ha finito con l’essere schiacciata dall’autocarro.

Incidente: sul posto anche i carabinieri ed i soccorritori del 118

Sul posto sono convogliati, oltre alla polizia locale, anche i carabinieri, nonché un’ambulanza ed un’automedica del 118, il personale delle quali però non ha potuto fare altro che constatare il decesso della ciclista. La via Galilei è stata chiusa al transito automobilistico, per l’effettuazione dei rilievi necessari alle indagini.