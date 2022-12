Seregno piange la scomparsa a 105 anni di suor Luigina Radaelli

Si è spenta serenamente mercoledì 21 dicembre, all’età di 105 anni, traguardo che aveva festeggiato il 6 ottobre, suor Luigina Radaelli, seregnese, componente della comunità di Asso, nel comasco, della congregazione delle Suore della Carità, meglio conosciute come Suore di Maria Bambina. Quella della religiosa è stata una lunghissima esistenza, che ha avuto il suo cardine nel servizio per gli altri. Ad Asso suor Luigina era arrivata nel 1990, dopo un percorso che l’aveva portata anche a Bormio ed a Seveso, dove aveva lavorato in seminario e si era occupata del santuario di San Pietro.

Lutto: suor Luigina aveva sconfitto anche il Covid 19

Lì ha affrontato un’esperienza difficile ed inaspettata come quella della pandemia da Covid 19, che ha indubbiamente inciso sulla vita della casa, riuscendo a superare il contagio e riguadagnando una buona forma, anche se, quasi ovviamente, il trascorrere degli anni ha poi limitato il suo raggio d’azione. Fin quando le forze l’hanno sostenuta, comunque, la seregnese ha sempre cercato di ritagliarsi spazi per la preghiera, in quella stessa cappella dove venerdì 23 dicembre sono stati celebrati i suoi funerali, che hanno preceduto la tumulazione della salma nel cimitero di via Reggio a Seregno.