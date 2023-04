Seregno: nove pattuglie dei carabinieri per evitare scontri tra tifosi a San Giuliano City-Aurora Pro Patria

Sono arrivate nove pattuglie dei carabinieri allo stadio Ferruccio di Seregno per evitare scontri fra i tifosi. La tensione è salita al termine della partita tra San Giuliano City e Aurora Pro Patria, nel campionato di serie C, girone A, finita 0-1. Risultato che non ha accontentato le tifoserie, con ogni evidenza: dopo il fischio finale hanno iniziato a lanciarsi fumogeni e oggetti.

Rischio scontri al Ferruccio: due carabinieri e uno steward feriti

A contenere i due fronti sono intervenuti i militari della compagnia di Seregno, che hanno impedito ai due gruppi di entrare in contatto. Poco prima del termine della partita la centrale ha fatto convergere nove auto al Ferruccio in aggiunta ai carabinieri già presenti: la tifoseria ospite è stata trattenuta all’interno dello stadio e poi scortata alla stazione ferroviaria. Lievi ferite per due carabinieri e uno steward dello stadio.