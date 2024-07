Seregno, moto senza assicurazione prova la fuga dopo l’alt: la Locale confisca il mezzo ed eleva sanzioni per 7mila euro

Ammonta a 7mila euro il totale delle sanzioni elevate dal corpo della polizia locale di Seregno, nei confronti dei due giovani che sabato 27 luglio, in serata, hanno provato a fuggire in sella alla motocicletta su cui stavano viaggiando contromano in via capitano Giulietti, nonostante l’alt intimato loro dalla pattuglia che li aveva intercettati. I due, entrambi caratesi, uno nato nel 2005 ed uno nel 2004, si sono visti contestare la guida senza la patente, la mancanza di un’assicurazione del veicolo a due ruote, la guida contromano, il superamento dei limiti di velocità ed il tentativo di fuga dal luogo del sinistro che hanno causato con la loro condotta, alla rotatoria tra le vie Beato Angelico, Luini e Nazioni Unite. La polizia locale ha inoltre disposto la confisca della motocicletta e denunciato i due per resistenza a pubblico ufficiale.

Polizia locale: il tentativo di fuga termina con un incidente

L’accertamento è scaturito come detto in via capitano Giulietti. I motociclisti, ignorato l’ordine di arrestare la corsa, hanno proseguito, sempre contromano, in via Ronzoni, prima di immettersi in via Polo e quindi in via Luini, con la pattuglia all’inseguimento. Arrivati all’intersezione con le vie Beato Angelico e Nazioni Unite, i due hanno tamponato, anche a motivo della velocità eccessiva, un’auto, prima di provare la fuga a piedi. Uno dei due è stato infine individuato in un androne di un condominio, l’altro mentre cercava di nascondersi tra le vetture in sosta.

Polizia locale: lunghissimo l’elenco delle contestazioni

Gli approfondimenti hanno escluso che i giovani fossero sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti e che avessero precedenti penali, mentre hanno fatto emergere come la motocicletta non fosse assicurata ed il suo conducente fosse privo della patente di guida. Entrambi sono stati medicati, a seguito del tamponamento, all’ospedale San Gerardo di Monza, con prognosi limitate a pochi giorni.