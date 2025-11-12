È stato trasportato in codice rosso, quello riservato alle situazioni più gravi, con pericolo di vita, all’ospedale Sant’Anna di Como, il sessantenne che, mercoledì 12 novembre, nel tardo pomeriggio, è stato vittima di un malore mentre si trova in strada in zona Vignoli, a pochi metri dallo storico santuario mariano, nel cuore del centro storico di Seregno.

Malore: l’uomo ha accusato un arresto cardiaco

Secondo quello che è stato possibile ricostruire sulle prime, poco dopo le 17, l’uomo avrebbe accusato un arresto cardiaco. L’allarme ha fatto convergere in loco un’ambulanza di Seregno soccorso e la Polizia locale, cui è stato affidato il compito di disciplinare la circolazione veicolare, dopo la necessaria chiusura della via Perego. La serietà delle condizioni del paziente ha poi reso indispensabile il suo affidamento ad un elisoccorso, che è atterrato nello skate park Meroni di via Nenni. Al trasferimento nell’area verde del sessantenne ha provveduto il personale di Seregno soccorso.