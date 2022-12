Seregno: malore fatale per Fabio Silva, tra i fondatori di Banca Etica

Un malore risultato fatale per Fabio Silva, residente a Costa Lambro, frazione di Carate Brianza. Mercoledì pomeriggio si trovava al parco della Porada a Seregno in compagnia della moglie Giuliana, anche lei appassionata di montagna e camminate, quando non si è sentito bene. A lanciare l’allarme è stata proprio la consorte. Portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, per lui non c’è stato nulla da fare. Silva lascia anche tre figli Nicolò, Irene e Chiara.

Seregno: malore fatale per Fabio Silva, numerosi incarichi nella finanza etica

Fabio Silva Banca Etica

Sessantacinque anni, originario di Seregno, è stato il cofondatore di Banca Popolare Etica, di Etica Sgr e della rivista economico-finanziaria Valori, specializzata nei temi dell’economia sociale, della finanza etica e della sostenibilità. Fra i molti incarichi, è stato componente del direttivo dell’associazione Finanza Etica dal 1995 al 1999 che ha dato poi origine alla nascita di Banca Popolare Etica. È stato presidente della cooperativa Nazca Scrl per il commercio equo e solidale dal 1999 al 2014, consigliere di amministrazione di Banca Popolare Etica dal 2000 al 2010, vicepresidente di Banca Popolare Etica dal 2004 al 2010 anche consigliere di amministrazione della Fondazione San Carlo della Diocesi di Milano.

Lo stesso gruppo Bastogi Spa ha comunicato «la triste notizia che il consigliere di amministrazione Fabio Silva è improvvisamente e prematuramente mancato. Fabio Silva ha ricoperto l’incarico di amministratore indipendente dal 2015 e ha apportato un contributo di grande valore umano e professionale alla società».

Seregno: malore fatale per Fabio Silva, l’impegno con Agape Onluns

Importante il suo impegno anche a fianco di Agape onlus, associazione attiva sul territorio di Besana in Brianza a favore della promozione del mutuo apprezzamento dei valori propri alle varie culture e popoli del mondo e di diffondere una coscienza comune su uno stile di vita sostenibile.

Ex sindacalista della Cisl, Marco Viganò, seregnese, già segretario generale della Cisl Monza – Brianza – Lecco, lo ricorda «come una persona di grande umanità, capace di tenere le relazioni fra le persone e di andare al profondo di essere. Lo conoscevo dai tempi della scuola e ho sempre colto questo di lui».

Seregno: malore fatale per Fabio Silva, i Lamberwalkers

Condivideva con la moglie la passione per la montagna e partecipava anche alle uscite domenicali degli amici caratesi del gruppo Lamberwalkers: «Ho sempre avuto la percezione che molte persone fossero a lui grate – ha detto Andrea Magnoni – Era molto impegnato nel sostenere le attività di Agape onlus e noi gli davamo una mano».

Seregno: malore fatale per Fabio Silva, funerali in basilica

I funerali di Fabio Silva (fra i suoi fratelli don Carlo Silva ora a Cabiate) saranno celebrati sabato 3 dicembre alle 14.30 nella basilica di San Giuseppe a Seregno.