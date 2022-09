Seregno: Ludovica Sala, 10 anni, in semifinale al “Festival Baby Voice” di Sanremo

Una bimba seregnese è in semifinale al ”Festival Baby Voice” di Sanremo organizzato dalla Nove Eventi srl di Rimini. Il festival è una competizione nazionale che punta a valorizzare piccoli nuovi talenti e si svolgerà il 9 e il 10 settembre al Casinò di Sanremo con finalissima addirittura all’Ariston, nel contesto di Sanremo rock festival.

Ludovica Sala di Seregno al “Festival”: è nipote d’arte

La voce bianca è Ludovica Sala, 10 anni, seregnese doc, nipote di Sandro e Marina Sala, rispettivamente presidente dell’Accademia Filarmonica Città di Seregno lui – dove Ludovica studia canto dal 2019 sotto la direzione artistica del maestro Consuelo Gilardoni – e presidente dell’orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, lei. Nelle radici di Ludovica tanto amore per le note musicali tramandate di padre in figlia in quanto anche mamma e papà suonano uno strumento musicale.

La mamma di Ludovica Sala: “E’ un piccolo vulcano, porterà un pezzo di Adele”

“Ludovica è un piccolo vulcano- ha detto mamma Elena- in lei tanta energia e tanta passione per la musica! Tanta determinazione che l’ha portata a preparare, per questa occasione, un pezzo difficilissimo da interpretare quale è “Someone like you” di Adele, cantando così in inglese. Solo a giugno si è distinta tra 3.500 bambini arrivando tra i 35 finalisti dello Zecchino d’Oro a Bologna e nonostante la delusione di non essere stata scelta tra i solisti, si è subito proiettata verso nuove esperienze con gioia e voglia di crescere“.