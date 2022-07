Seregno, liti familiari: i carabinieri per precauzione ritirano armi a una vedova 85enne

Via le armi, ben 9 tra fucili e carabine e poi una pistola dalla casa di una 85enne rimasta da poco vedova. Una precauzione quella adottata dai carabinieri di Seregno dopo aver appreso che tra la donna e la suovera e la cognata pare non corresse affatto buon sangue. L’esempio sono state le frasi “Vedrai che fine ti facciamo fare” e “di te non saprà più niente nessuno” che sarebbero state pronunciate durante i frequenti litigi tra le tre donne, a Seregno, per motivi familiari. Frasi giunte all’attenzione dei carabinieri di Seregno i quali hanno quindi deciso di svolgere immediatamente accertamenti preventivi.

Seregno: in casa della anziana armi e munizioni ereditate dal marito deceduto

Risultando che nell’abitazione della donna c’erano custodite, “ereditati dal marito, senza titolo autorizzativo“, dicono i carabinieri, “9 tra fucili e carabine varie, una pistola, svariate munizioni e un’arma di incerta provenienza sulla quale sono in corso verifiche” si è proceduto all’immediato ritiro cautelare con segnalazione all’autorità giudiziaria “per la detenzione abusiva” delle armi e delle munizioni.