Seregno, lezione di legalità alla scuola per l’infanzia Ronzoni-Silva con i carabinieri

I quasi cento bambini che frequentano la scuola per l’infanzia Ronzoni-Silva di via Toti a Seregno hanno vissuto giovedì 8 giugno una mattinata all’insegna della legalità. I piccolissimi studenti hanno infatti incontrato i carabinieri del comando stazione di Seregno e della sezione radiomobile, che hanno avuto il merito di catturare l’attenzione dei presenti, tutti di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, mostrando loro i mezzi e gli equipaggiamenti con i quali svolgono giornalmente il proprio servizio sul territorio della Brianza, a tutela della sicurezza di tutta la popolazione.

Carabinieri: tantissime le domande dei bambini

La presenza dei militari ha inevitabilmente scatenato la curiosità dei bambini, che hanno posto ai docenti in divisa numerosissime domande, finalizzate in modo particolare a ricevere informazioni sull’attività della Benemerita. Come di consueto in occasioni simili a questa, i frequentatori della scuola per l’infanzia Ronzoni-Silva hanno quindi goduto dell’opportunità di salire e scendere dagli automezzi di servizio, esperienza sempre emozionante, per la particolarità delle attrezzature che caratterizzano i veicoli, ed anche di provare ad indossare il berretto con la fiamma, prima che un saluto militare concludesse la lezione.

Carabinieri: l’iniziativa rientra in un protocollo con il Miur

L’iniziativa è solo l’ultima della serie che l’Arma dei carabinieri propone a livello provinciale nel mondo della scuola e rientra in un più ampio protocollo d’intesa nazionale con il Miur, il ministero dell’istruzione e del merito, denominato “Cultura della legalità”.