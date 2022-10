Seregno: le opere ispirate a “Laudato si'” in mostra al Parini

Nei corridoi del liceo Parini di Seregno è allestita la mostra del seregnese Luigi Belicchi “Laudato si’” realizzata con monsignor Armando Cattaneo, già vicario episcopale della zona V di Monza. Una mostra di venti coloratissime opere che è stata inserita nelle attività dello “spazio educativo” creato per gli studenti con disabilità di cui è responsabile il docente Massimo Rho. All’inaugurazione, in aula magna, erano presenti col dirigente scolastico Gianni Trezzi e la vice Giovanna Salatino, cento studenti di cinque classi quinte che hanno seguito la spiegazione con grande attenzione e partecipazione. La mostra è aperta al pubblico nei seguenti giorni: da giovedì 27 a sabato 29 ottobre dalle 14.30 alle 17; da giovedì 3 a sabato 5 novembre dalle 14.30 alle 17.

Seregno: le opere ispirate a “Laudato si'” firmate Luigi Belicchi

Luigi Belicchi, grafico e pittore, e monsignor Armando Cattaneo della diocesi di Milano hanno pensato di realizzare una mostra e un catalogo che si ispira all’enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco. Un tema di grande importanza, di bellezza, singolarità e originalità. Lo stile delle opere che compongono la mostra viene dalla grande pittura del novecento. Si ispira infatti al movimento artistico della Pop art. Hanno preso come fonte ispiratrice i quattro più grandi artisti americani: Andy Warhol, RoyLichtenstein, Keith Haring e Robert Indiana.

Seregno: le opere ispirate a “Laudato si'”, tema dell’ecologia

Il progetto viene proposto alle scuole con la consapevolezze che il tema dell’ecologia, alla base dell’enciclica, attraverso la pittura e soprattutto la pittura della Pop art, possa avvicinare i giovani a un tema tanto importantee così caro al Santo Padre, che ne ha fatto addirittura un’enciclica. Le immagini sanno raccontare, emozionare, commuovere e divertire.

Una “Laudato Si’” proprio per le famiglie, dai bambini dai quattro agli ottant’anni. Una Laudato Sì che tocca le nostre profondità. Ci sono tutti i simbolismi, le metafore, le allegorie oltre a tutti gli insegnamenti, che detti sarebbero noiosissimi. Proprio come i libri pedagogici del resto. Una mostra di grande libertà e nello stesso tempo alla portata di tutti porta per mano. È fusione e indipendenza. Nei giorni di apertura al pubblico sarà presente l’artista Luigi Belicchi.