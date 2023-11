Seregno, l’associazione che ricorda Carla Crippa torna in piazza con la torta paesana

Nell’ultimo weekend di novembre torna a Seregno l’ormai tradizionale appuntamento con la festa della torta paesana. Una manifestazione benefica, giunta quest’anno alla 24esima edizione, organizzata con cadenza annuale dall’associazione dedicata a Carla Crippa, missionaria laica che ha operato a lungo in Bolivia, scomparsa nel 1994. In piazza Concordia e in piazza Vittorio Veneto, sabato 25 novembre, nel pomeriggio (a partire dalle 15), e per tutta la giornata di domenica 26 novembre (a partire dalle 10.30), sarà possibile assaggiare e acquistare le torte paesane realizzate e confezionate con arte da pasticceri e panettieri affezionati all’associazione seregnese, fondata nel 1995 da amici e parenti di Carla Crippa.

Torta paesana: i proventi per i progetti sociali in Bolivia

L’appuntamento con la torta paesana è una tradizione da 24 anni

Il ricavato andrà a sostenere i diversi progetti portati avanti dalla Onlus in Bolivia. Primo tra tutti l’Hogar de la Esperanza di Santa Cruz de la Sierra, una casa di accoglienza che ospita i figli dei detenuti nel carcere di Palmasola, di età compresa tra 0 e 15 anni, che altrimenti rimarrebbero nel penitenziario con i loro genitori. Si tratta di una delle realtà socio-assistenziali più note ed apprezzate della città di Santa Cruz de la Sierra, dotata di ampi giardini attrezzati per il gioco dei bambini, pergolati per ripararsi dalle abbondanti piogge tropicali, stanze per attività ludico-ricreative, un gabinetto medico, un gabinetto per colloqui con la psicologa, una stanza per la televisione ed un piccolo studio dentistico. La struttura è in grado di accogliere fino a 180 minori, che ogni mattina vengono accompagnati dagli operatori alla scuola vicina all’Hogar, dove seguono il programma educativo insieme con gli altri bambini del quartiere.

Torta paesana: la felicità della vicepresidente Farina

Gli stand in piazza Concordia un anno fa

«Sarà una grande festa. In entrambe le giornate della festa della torta paesana, nel pomeriggio, ci sarà l’animazione della compagnia teatrale “Mirò”, con cui collaboriamo da diversi anni, che porterà in scena, in piazza Concordia, un’anteprima del suo spettacolo natalizio, mentre per i più piccoli ci sarà l’animazione dell’associazione Sorridimi, che opera nelle case di riposo e in altre strutture con bambini ed anziani, con i suoi animatori e clown», ha spiegato Claudia Farina, vicepresidente dell’associazione, diretta da Alberto Novara. «Invitiamo tutti i seregnesi, e non solo, a venire a gustare e ad acquistare questo tipico dolce brianzolo. Sarà anche possibile acquisire, tramite una donazione, due diversi pacchi regalo natalizi. Anche in questo caso i proventi andranno a finanziare i progetti che portiamo avanti in Bolivia. In piazza ci saranno anche i volontari che sono partiti quest’estate per la Bolivia. Si tratta di 5 ragazzi, di età compresa tra 18 e 24 anni, che porteranno la loro testimonianza. E avremmo con noi anche la famiglia che è partita per la Bolivia a febbraio ed è tornata ad agosto, regalandosi un’esperienza di 6 mesi. Vi aspettiamo», ha concluso Farina.