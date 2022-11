Seregno: l’arte di Colombo per presentare i nuovi progetti del comprensivo Moro

Il comprensivo Aldo Moro di Seregno è una fucina di iniziative. Prendendo lo spunto dall’arte, ha presentato un ricco programma di iniziative e progetti. Nell’anfiteatro di viale Tiziano, il dirigente Francesco Digitalino ha dato il benvenuto al sindaco Alberto Rossi, all’assessore all’istruzione Federica Perelli, a Carlo Perego e Carmela Tandurella del circolo culturale Seregno de la memoria; Myrna Bongini, Massimo Pozzi di “Dare un’anima alla città”, Dario Monesi, gli architetti Ivan Barison e Francesca Scarfiello; Sergio Lambrugo dell’ufficio stampa del comune e diversi docenti del comprensivo in congedo.

Seregno: l’arte di Colombo per presentare i nuovi progetti, gli ospiti

Prima di spiegare le nuove proposte, il dirigente Digitalino, ha invitato il sindaco Rossi assieme a Massimo Pozzi a togliere i veli alla serie di litografiche del pittore Enrico Colombo di Varese che si è ispirato alle opere dell’artista belga René Magritte, donate lo scorso dicembre da Dario Monesi e da pochi giorni collocate su una parete all’ingresso dell’edificio.

“È bello osservare una scuola che non si chiude, ma si apre alla vita e alla città – ha esordito il sindaco Rossi – e questo è sintomo di un sistema scolastico illuminato che deve portare a un sistema scolastico integrato. Come amministrazione incentiviamo questa collaborazione affinché la scuola sempre di più al territorio e sappia fare rete”.

Seregno: l’arte di Colombo per presentare i nuovi progetti, le dichiarazioni

L’assessore Perelli ha ricordato che: “Una scuola è come una comunità capace di fare squadre. Una scuola la Mora che ha interpretato al meglio il tema dell’educazione civica partecipando ai momenti più importanti della città, tanto da permettere agli scolari di crescere, integrarsi al meglio e magari riuscire a dare il proprio contributo in età evoluta”. Dario Monesi ha sottolineato come : ”Le bellissime litografie potranno essere fonte di ispirazione per percorsi didattici ma anche sorgente di emozioni per tutti gli studenti che si fermeranno ad ammirarle”.

Ha spiegato agli alunni presenti alla cerimonia l’importanza di esprimere quello che si ha dentro attraverso la metafora della mela. Maria Teresa Monzani, già insegnante, ha letto delle pagine di “L’arte dell’amicizia” di Cristina Petit, che ha reso l’idea di come l’arte sia capace di suscitare emozioni. Gli studenti di prima media Marta Lorenzo, Moaiz Muhammad, Silva Julia, Tabbì Angela e Zorzetto Zoe, hanno letto racconti creati ispirandosi alle litografie. L’insegnante Anna Maria Sardo, organizzatrice e animatrice di queste iniziative ha illustrato i progetti da svolgere nel corso dell’anno scolastico.

Seregno: l’arte di Colombo per i nuovi progetti, quali sono e c’è anche il calendario di street art

Su tutti la prima edizione del premio letterario “Coloriamo il presente per tracciare il futuro”, aperto a tutti gli istituti comprensivi della regione e impostato su due sezioni: prosa e poesia. In collaborazione con l’associazione “Dare un’anima alla città”, verrà realizzato il calendario per il 2023 con opere di street art ispirate ai ragazzi. La mostra in collaborazione con il Gruppo Solidarietà Africa (GSA) nel corso dell’attuale mese. In collaborazione con l’ufficio cultura nei locali del comprensivo saranno esposte le opere del grande artista locale Luca Crippa. E ancora il progetto “Scopri-amo il nostro territorio” da realizzare con il circolo culturale Seregn de la memoria e il Wwf Insubria. E il percorso di sensibilizzazione e tutela del territorio e dell’ambiente.