Seregno, la polizia locale denuncia due giovani per attività legate allo spaccio di hashish

La polizia locale di Seregno ha intensificato con l’arrivo della stagione calda l’attività di presidio del centro storico, in particolare in una serata sempre tradizionalmente affollata come quella del giovedì sera. In questo contesto, giovedì 4 luglio il personale comandato da Umberto Trope ha individuato un soggetto italiano, classe 2004, residente in città, in possesso di circa 40 grammi di hashish in viale dei giardini, intento a cedere una piccola dose ad un altro soggetto italiano, che si è dileguato. Dopo le formalità di rito e la perquisizione domiciliare, con esito negativo, il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per il possesso della sostanza stupefacente, ai fini dello spaccio. Il corpo ha inoltre rapidamente rintracciato il fuggitivo, un italiano classe 2006, che è stato denunciato per favoreggiamento personale e si è visto contestare le violazioni amministrative per il possesso della sostanza stupefacente ad uso personale.

Polizia locale: deferiti alla prefettura quattro giovani assuntori

Proseguendo l’attività di controllo, agenti ed ufficiali, nella stessa serata, hanno accertato il possesso, sempre per uso personale, di sostanza stupefacente da parte di quattro giovani, di cui una minorenne. In questo caso, è scattato il deferimento alla prefettura degli interessati, in qualità di assuntori. La polizia locale è quindi intervenuta per sedare un principio di rissa in piazza Concordia, con il determinante contributo della vigilanza urbana, che da metà giugno ha l’incarico di monitorare le presenze in centro, per segnalare eventuali criticità.