Seregno, la patronale di Santa Valeria nel vivo fino all’1 maggio

Il consueto omaggio floreale alla statua della Vergine che domina il piazzale Madonnina ha introdotto giovedì scorso il programma celebrativo della patronale di Santa Valeria a Seregno, che vive il suo culmine in questo lungo fine settimana.

Seregno, la patronale di Santa Valeria: gli eventi e la beneficenza

Il taglio simbolico del nastro in santuario poi ha inaugurando le tante attività ospitate dal retrostante cortile parrocchiale di viale Piave. Qui, fino a lunedì 1 maggio, potranno essere visitati la quarantaquattresima mostra di pittura e di scultura, il buffet del pellegrino, la baita del pellegrino, la pesca di beneficenza, “Non tutto ma di tutto”, il mercatino “Nostalgia del passato” e la “Pagoda della Solidarietà”, l’iniziativa che coinvolge i giovani della comunità pastorale San Giovanni Paolo II, che raccoglieranno contributi a sostegno della missione ad Antananarivo, in Madagascar, dove opera don Luciano Mariani, originario del quartiere. In particolare, il progetto finanziato sarà quello per l’ampliamento di un dispensario.

Seregno, la patronale di Santa Valeria: il programma

Domenica, all 11 , don Luigi Stucchi ha presieduto una funzione eucaristica, nel mezzo secolo del suo sacerdozio, seguito alle 16 da don Guido Gregorini, al traguardo dei 20 anni, e alle 18.30 da don Lino Magni, amatissimo nella comunità, prete da 70 anni. Lunedì 1 maggio, alle 18.30, monsignor Bruno Molinari officerà una funzione in memoria dei benefattori della parrocchia. Tra le proposte aggregative domenica alle 21.30 un tributo a Max Pezzali con “Max Mania” e lunedì 1 maggio, sempre alle 21.30, è previsto un concerto della “Sugarino Band”. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio spazio per la fiera, mentre in via alla Porada sta lavorando il luna park.

Domenica e lunedì il campanile è aperto dalle 9 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30, dalle 21 alle 23.