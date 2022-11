Perché rendere indecorosa un’arteria commerciale come via Garibaldi a Seregno che era tanto bella? Il cemento al posto de paletti. È la sintesi dell’interpellanza presentata da Edoardo Trezzi, capogruppo della Lega in consiglio comunale.

Seregno, la Lega rilancia la polemica su via Garibaldi: le interpellanze e gli archetti “segati”

“Considerato che via Garibaldi è stata concepita come un fiore all’occhiello di Seregno e che era stata progettata da uno stimato architetto politicamente vicino alla maggioranza che governa, il quale aveva una visione dell’insieme e del decoro urbano nettamente sopra i vostri parametri attuali – ha scritto Trezzi – l’amministrazione ed in particolare l’assessore ai lavori pubblici sta impiegando tutte le sue risorse e le sue competenze per cercare di “distruggere” quanto di buono i suoi predecessori hanno fatto”.

“In una precedente interpellanza del dicembre 2020 – ha proseguito il leghista – avevo sollevato molte perplessità sul fatto che l’amministrazione avesse deciso di “segare” nettamente con un flessibile tutti gli archetti-dissuasori che dividevano lo spazio riservato ai pedoni da quello per le autovetture, rendendoli del tutto inutilizzabili. Facendo ciò si è resa la viabilità più pericolosa per i pedoni in quanto per gli stessi non vi era più alcuna protezione. Nella precedente risposta del gennaio 2021 mi era stato detto che tutta via Garibaldi sarebbe stata inserita in un percorso di rinnovamento e di riqualificazione dell’arredo urbano, che non è avvenuta”.

Seregno, la Lega rilancia la polemica su via Garibaldi: “Qual è il percorso di rinnovamento?”

Trezzi ha continuato: “Trascorsi due anni dalla mia precedente interpellanza in questi giorni l’amministrazione, magari rendendosi conto di aver effettuato un pessimo lavoro soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, ha provveduto ad installare un solo paletto e protezione di una sola panchina, dopo che alcune autovetture in transito l’avevano colpita. Non solo di fronte ai civici 65-67 avete provveduto ad effettuare una gettata di cemento assai discutibile dal punto di vita del decoro urbano. Il tutto perché molti pedoni inciampavano sul gradino-marciapiede un tempo spazio delimitato dagli archetti rimossi”.

Trezzi ha chiusi l’interpellanza chiedendo i costi dell’intervento: “Il sindaco dopo aver ritirato all’assessore Borgonovo le deleghe alle Partecipate, valuti il caso di ritirare anche la delega ai lavori pubblici e in che cosa consiste il rinnovamento di via Garibaldi?“.