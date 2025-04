Una squadra del comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco è intervenuta sabato 12 aprile, all’altezza dell’uscita di San Salvatore-Seregno Sud della statale 36, a seguito di un incidente, verificatori alle 5.15 circa, che ha coinvolto un mezzo pesante.

Statale 36: sul posto anche la Polizia stradale ed un’ambulanza

Per cause ancora da accertare, il veicolo è andato ad impattare contro il guardrail, rimanendo bloccato. Sul posto, oltre all’autopompa di Seregno, anche la Polizia stradale ed un’ambulanza di Seregno soccorso, allertata con il codice giallo. Il conducente del mezzo pesante, un sessantenne, non ha avuto la necessità di essere trasportato in ospedale.