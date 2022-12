Seregno: con la moto contro un’auto e sbalzato, grave quarantenne

Un motociclista quarantenne è grave in seguito a un incidente avvenuto a Seregno poco dopo il mezzogiorno di venerdì 2 dicembre. Secondo quanto ricostruito, viaggiando sulla Sp 135 verso Albiate l’uomo avrebbe tamponato un’auto finendo sbalzato a circa cinque metri dal punto dell’impatto.

Seregno: con la moto contro un’auto, in prognosi riservata

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e l’uomo, residente a Carate Brianza, è stato trasportato con urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza per trauma cranico e toracico. Si trova ricoverato in neuro rianimazione in prognosi riservata. Sul posto automedica, ambulanza e polizia locale.