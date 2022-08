Seregno, il Veliero della Porada non può essere più riparato: al suo posto un nuovo spazio gioco

Nostalgia canaglia. Per il dispiacere del popolo seregnese, il Veliero del Parco 2 Giugno alla Porada non può essere più riparato. Il Galeone che ha accolto migliaia di piccoli negli ultimi venti anni e ha fatto emozionare diverse generazioni di bambini, sarà così sostituito da un nuovo spazio gioco: una grande struttura che arriverà nei prossimi mesi, come ha dichiarato il primo cittadino di Seregno.

«Abbiamo infatti scelto di investire delle risorse per mantenere nell’area un grande spazio gioco speciale, mettendo a bilancio 150.000 euro per l’acquisto di una nuova struttura dove i bambini possano tornare a giocare sicuri. Servirà un po’ di pazienza, ma non farà rimpiangere il vecchio amato galeone».